شاهد.. البحسني يطلع على الأضرار بعقبة منطقة بروم بمديرية بروم ميفع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على الأضرار بعقبة منطقة بروم بمديرية بروم ميفع.

ووجه محافظ حضرموت مؤسسة الطرق والجسور بسرعة إعادة تأهيل العقبة، والبدء بتنفيذ عملية إصلاح الخط الدولي العام بعقبة بروم. Advertisements وشدد المحافظ البحسني على مؤسسة الطرق بإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن، وفقاً والمواصفات العالية لأهمية العقبة التي تقع على الخط الدولي.

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