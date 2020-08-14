شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني يقوم بزيارة لمشروع كهرباء مديرية حجر الجديد بمنطقة الجول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بزيارة لمشروع كهرباء مديرية حجر الجديد بمنطقة الجول، بقدرة 4 ميقا واط، الذي تم استكماله وانجازه بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



واطلع المحافظ البحسني على المولدات الجديدة للمحطة، موجهاً بالتعجيل باستلام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت لهذه المحطة وسرعة ربطها وتشغيلها، لأهميتها في تغذية جميع مناطق المديرية بالطاقة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة، التي تعد أحد المشاريع الحيوية التي تحققت لمديرية حجر.

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