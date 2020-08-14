محافظ حضرموت يؤكد أن المديريات الغربية المتضررة من كارثة السيول الأخيرة ستحضى باهتمام خاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن المديريات الغربية المتضررة من كارثة السيول الأخيرة ستحضى باهتمام خاص من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، من خلال إعادة إعمار المشاريع المتضررة في قطاعات الطرقات والمياه والكهرباء والزراعة والري.



وقال المحافظ في تصريح له عقب زيارته لمديريتي حجر وبروم ميفع إن هذه الزيارة التفقدية تأتي ضمن برنامج المعاودة بعيد الأضحى المبارك لأهالي المديريتين وللأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية فيها، عقب اختتام زيارة مماثلة لمديرية دوعن.

وأوضح المحافظ البحسني أن ما شاهده من أضرار في المديريتين يستحق سرعة التدخل والبدء الفعلي في تنفيذ المشاريع التي خلصت إليها لجنة حصر الأضرار التي تم تشكيلها عقب كارثة السيول الأخيرة.

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وأشار محافظ حضرموت إلى أن المديريتين تمتلك ثروة حيوانية وزراعية تستحق التفاته حقيقية من السلطة المركزية والمحلية، لإحتواء هذه الأرض على الآلاف من أشجار النخيل والثروة الحيوانية والبشرية، مؤكداً اهتمامه بمناطق وادي حجر وأشجار النخيل فيها والترويج لبناء مصانع لتغليف التمور للإستفادة منها في السوق المحلي والتصدير للخارج.

وقال المحافظ إن مديرية حجر التي حرمت كثيراً وقدّم أبنائها نماذج من الصبر والتضحيات ستنصب إليها جوانب الاهتمام في الفترة المقبلة، كما تم تأكيد ذلك العام الماضي خلال افتتاح جسر المعابر الذي ظلت المديرية محرومة منه لسنوات طويلة، مشيراً الى أهمية وضع حجر الأساس لجسر النوبة المعلق الذي لا يقل أهمية عن جسر المعابر والذي سيحل أزمة ومعاناة أهالي مناطق المديرية أثناء تنقلهم خصوصاً في مواسم الأمطار والسيول.

وبين المحافظ البحسني انه وجه كهرباء الساحل بسرعة استلام مؤسسة الكهرباء لمحطة الكهرباء الجديدة بمنطقة الجول بحجر بقدرة 4 ميقا وات والعمل على سرعة تدشين تشغيل المحطة، وكذا إنشاء مستشفى جديد بمنطقة الجول، وإصلاح الأضرار التي خلفتها السيول في قطاعات المياه والكهرباء والطرقات والسدود والزراعة والري، واستكمال سفلتة طريق الحصين الصدارة بطول 34 كيلو متر والطرقات والجسور والطرقات بمديرية بروم ميفع.

وأكد المحافظ أن مديرية حجر هي مصدر الغذاء والأمن، وأظهر أبناؤها قدرتهم على الصمود وتحدي الصعاب، مشيراً الى أن السلطة المحلية ستعمل على تطوير البنية التحتية بالمديرية والمديريات الغربية، مشيراً الى تواصله المستمر مع المنظمات الدولية والمحلية وبرنامج الغذاء العالمي لإقامة مشاريع واصلاح الأضرار بالمديريات الغربية في مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع الزراعي وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين.

ودعا المحافظ البحسني المواطنين إلى مساندة جهود الأجهزة العسكرية والأمنية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع المديرية.