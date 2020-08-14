شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي كبير للسيطرة على معسكر ماس بمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية تابعة لمليشيا الحوثي إن قواتهم شنت هجوم كبير على عدة مواقع في مأرب باتجاه الخط الدولي للمدينة في منطقة العلم الأبيض بمديرية وادي عبيدة، وفي أسفل جبل المخدرة باتجاه المدينة. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وتحدثت المصادر إن قوات الحوثي شنت هجوم وحققت تقدم في جبهة مدغل بمارب، وفي الجدعان بالقرب من معسكر ماس. وأكدت المصادر، بأن المعارك بين الطرفين على أشدها في جبهة العلم الأبيض، وفي جبهتي الجدعان ومدغل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم حوثي كبير للسيطرة على معسكر ماس بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.