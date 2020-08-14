شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: دوي انفجار عنيف يهز مدينة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية وإعلامية، ان دوي انفجار عنيف هز مطارح نخلا بمحافظة مارب قبل قليل ناجم عن سقوط صاروخ باليستي حوثي. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وذكرت المصادر نقلا عن سكان محليون، سماع دوي انفجار عنيف ناتج عن صاروخ باليستي من المحتمل ان تكون ميليشيا الحوثي قامت باطلاقه قبل قليل تجاه تجمعات الجيش الوطني. وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي استهدف تجمعات قوات الجيش في مطارح نخلا بمحافظة مارب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان: دوي انفجار عنيف يهز مدينة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.