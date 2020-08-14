شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. قوات الانتقالي تغادر عدن باشراف لجنة سعودية "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انسحبت قوات عسكرية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من عدن الى أبين ومنها الى لحج. وجاء الانسحاب تزامنا مع بدء تنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ويظهر في الصورة الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي. و تبداء الإنسحاب من العاصمة عدن بإتجاه محافظة أبين شرق البلاد.

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