شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون قتل “العرادة” والتقدم في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي انها حققت تقدماً عسكرياً في جبهات محافظة مارب، بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية هناك.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

وذكرت وسائل اعلام حوثية ان مسلحي الجماعة شنو منذ ظهر اليوم، هجوم كبير على عدة محاور من مدينة مارب، باتجاه الخط الدولي للمدينة في منطقة العلم الأبيض بمديرية وادي عبيدة، وفي أسفل جبل المخدرة باتجاه المدينة.

Advertisements

وأضافت المصادر، بأن قوات الحوثي شنت هجوما كبيرا ايضا باتجاه مفرق الضيق وأخر باتجاه كنب كعلان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.

وأشارت المصادر، أن الحوثيين حققت تقدما ملموسا في جبهة مدغل بمدينة مارب، وفي الجدعان بالقرب من معسكر ماس.

وأكدت المصادر، بأن المعارك بين الطرفين على أشدها في جبهة العلم الأبيض، وسقوط قتلى وجرحى كثر في جبهتي الجدعان ومدغل.

وقتل مساء اليوم الخميس عدد من منتسبي القوات الحكومية بينهم عمار العرادة جراء معارك عنيفة مع قوات الحوثيين في محافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية إن عمار علي العرادة قتل اليوم مع عدد من أفراد القوات الحكومية ورجال القبائل أثناء معارك مع الحوثيين في مأرب