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عدن - ياسمين التهامي - خبير عسكري يلجم ‘‘ضاحي خلفان’’: هل يجري في عروقك دماء عربية أم غير عربية آمل أن تفحص DNA !

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جديد اب برس

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لخبير العسكري والمحلل الأردني فايز الدويري في عروبة ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق، عقب تصريحات الأخير حول التطبيع وعلاقات الإمارات مع إسرائيل. وقال الدويري في حسابه على تويتر :" يا ضاحي أنت تقول أنك عربي وأردوغان تركي ، تطلب منه ما فرطت به أنت ، وأنت تتحدث عن قرار اتخذه أتاتورك وليس أردوغان ، هل يجري في عروقك دماء عربية أم غير عربية، هل تقارن موقفك بموقف شخص كوري مثلاً ، آمل أن تفحص DNA .. بعدها لكل حادث حديث." جاء هذا في رده على خلفان الذي كتب قائلا : "أحقر من أردوغان وحكومته وبرلمانه لن تجدوا في العالم ..يقيمون منذ قيام إسرائيل علاقات معها وينتقدون الامارات..في حين أن الدوحة حليفتهم من زمان أقامت العلاقات مع إسرائيل..عندما تكون الحكومات شبيهة بحكومة أردوغان والبرلمانات مثل برلمان الغخوان التركي لا تستغرب من سفاهة القوم"، بحسب زعمه. وكان خلفان قد أيّد التطبيع مع إسرائيل، مهاجما الفلسطينيين في سلسة تدوينات قائلا : " عبر التاريخ الأراضي الفلسطينية لم يحررها من قبضة اليهود قائد فلسطيني.. هاتوا لي قائد فلسطينيا واحدا من 6000 عام إلى اليوم حرر فلسطين من اليهود". وأوضح خلفان : لما تكون سياسة القادة الفلسطينيين سياسة بطيخ...تكون النتيجة إن الناس ينفضوا من حولهم..لوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهذا ما مارسته حماس وغيرها. وتابع قائلا :" هناك ترحيب شعبي واسع في الإمارات والدول العربية بالاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية. وواصل في حديثه عن فلسطين وخاصة قطاع غزة بالقول :" يعني أنت مهما عملت لن ترضى عنك حماس.. ومن في منظومتها.. ما كنا نقدم لغزة كل ما نستطيع ..وغزة ترد لنا الطعنات بكل ما تستطيع قيادتها". وأشار خلفان إلى أننا سنظل نطالب بحقوق الفلسطينيين كما يطالب بها كل إنسان فلسطيني