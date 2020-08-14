شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية: لبنان يعاني من زنا المحارم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

​

ت الفنانة الكويتية الساسة اللبنانيين، وكل من تنمّر وسخر من الفنان حسين الجسمي بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن عشرات القتلى وآلاف الإصابات. وقالت شمس عبر حسابها بتويتر: “ينتخبون فاسدين وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة والحرامية ويمشونهم مشي الخرفان!! ويتحكمون فيهم، وإذا جتهم مصيبة تنمروا على الفنان المحترم حسين الجسمي والله عيب وحرام وقلة ذوق والنتيجة هو متوفق وثري ومبسوط والي يتنمرون عليه فاشلين وحاكمهم زعيم مغتصب كرامتهم”. وأضافت في تغريدة ثانية:”لبنان يعاني من زنا المحارم لان كل زعمائه اغتصبوه !!! عار عليكم يالبنانيين لو خليتوا ناقصين الشرف والحرامية والمرتزقة يضلون حاكمينكم ويغتصبون بلدكم !! شاغلينكم بالطائفية والوضع الاقتصادي !! #جاهدوا لطردهم كلهم ماعندكم شي تخسروه #انفجار_المرفأ #انفجار_بيروت فعلق لها أحد المتابعين: “بهذه التغريدة الفصيحة ألا تتنمرين على شعب بأكمله؟ شعب صدّر الحضارة و الفن و الثقافة لكل الدول المجاورة رغم امكاناته الزهيدة ! رجاءً عدم التعميم و التنظير واحترام النكبة التي يمر بها لبنان”. فردت الفنانة على الكويتية على هذا التعليق بالقول:”انا محروق دمي عليهم وابغاهم ينهظوا ضد الكلاب”. وأضافت آخر:”ما في داعي لمثل هذا الكلام مو وقتها أعتقد حسين الجسمي ماتهمه هذه الامور وثانيا لبنان الآن يعاني من دمار ويحتاج ١٠٠ سنة حتى يتعافى”. وقال ثالث :”محد تنمر منهم، بلعكس غير لبنانين الي تنمرو، بعدين عوفي ها لكلام الفاضي مصيبتهم كبيرة لا تشمتين، وجه ذو ابتسامة عريضة وعيون مبتسمة”. من ناحية أخرى، أطلق مدونون سعوديون هاشتاقًا تفاعليًا باسم الفنان الإماراتي حسين الجسمي وذلك لدعمه أمام حملة السخرية والتنمر والغضب منه من جانب بعض رواد التواصل الاجتماعي قبل ساعات بسبب انفجار مرفأ بيروت. وربط بعض المغردين غناء حسين الجسمي للبنان في يوم الجيش الوطني بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه وبين غنائه للبنان وتغريدته التي أطلقها بعد الحفل والتي عبّر فيها عن محبته للبنان حتى تنتهي الدنيا. وإزاء تلك الحملة التي اعتبر فيها بعض المغردين الفنان حسين الجسمي مثالًا سيئًا للغناء لبعض الدول بينها اليمن حيث غنى لها ولم تسر يومًا للأمام وأنه غنى للبنان وباليوم التالي وقع انفجار مرفأ بيروت، غير أن وسم #حسين_الجسمي استطاع أن يواجه مدشنوه والمتفاعلون معه تغريدات الإساءة للنجم الإماراتي ويصعدون به لقائمة التريند السعودي ويدخل بين الوسوم الأعلى تداولًا.