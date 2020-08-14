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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول تعليق من ‘‘حسن نصر الله’’ على "إتفاق السلام" بين الإمارات وإسرائيل.. شاهد ماذا قال؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ زعيم حزب اللة اللبناني حسن نصر الله الان في كلمة متلفزة أن سفير الأمارات في إسرائيل قال أن الإمارات حاربت حزب اللة وحماس واضاف نصر اللة أن السفير الإماراتي يروج للامريكان والاسرائيليين الصهاينة حيث قال لو تم نزع سلاح المقاومة سيرفع الحظر عن حزب الله وان المقاومة في لبنان شرط وجودي طالما لم يوجد بديل مقنع واضاف نصر الله أن الرد على التصعيد الاسرائيلي سيكون هدفة ثبيت قواعد الهجوم على لبنان كما تحدث نصر الله على تطبيع الإمارات مع إسرائيل بانه لم يتفاجئ وانة كان جاريا منذ فترة وان هذا الإتفاق سيفيد المقاومة حتى تستطيع التميز بين العدو والصديق أما حول تفجير بيروت فقال نصر الله أنه لا راوية لدية وينتظر الجهات المعنية فى التحقيق باصدار النتائج زعيم حزب اللة اللبناني حسن نصر الله الان في كلمة متلفزة أن سفير الأمارات في إسرائيل قال أن الإمارات حاربت حزب اللة وحماس واضاف نصر اللة أن السفير الإماراتي يروج للامريكان والاسرائيليين الصهاينة حيث قال لو تم نزع سلاح المقاومة سيرفع الحظر عن حزب الله وان المقاومة في لبنان شرط وجودي طالما لم يوجد بديل مقنع واضاف نصر الله أن الرد على التصعيد الاسرائيلي سيكون هدفة ثبيت قواعد الهجوم على لبنان كما تحدث نصر الله على تطبيع الإمارات مع إسرائيل بانه لم يتفاجئ وانة كان جاريا منذ فترة وان هذا الإتفاق سيفيد المقاومة حتى تستطيع التميز بين العدو والصديق أما حول تفجير بيروت فقال نصر الله أنه لا راوية لدية وينتظر الجهات المعنية فى التحقيق باصدار النتائج

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