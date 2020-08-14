شكرا لقرائتكم خبر عن أول كيان يمني يعلن ترحيبه الكامل على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول كيان يمني يعلن ترحيبه الكامل على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل (الاسم)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن المدعوم إماراتيا، الخميس، إن اتفاق التطبيع بين الإمارات واسرائيل يعد "قرارا شجاعا من قائد حكيم"، في إشارة إلى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد. جاء ذلك في تغريدة لنائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، عبر صفحته الموثقة في موقع "تويتر". واعتبر بريك أن "الاتفاق وضع خارطة طريق نحو تعاون مشترك مع إسرائيل وصولا لعلاقات ثنائية (مع الإمارات)". وقال إنه "سيخدم خيار العرب في حل الدولتين، وخدمة الشعب الفلسطيني، وإنهاء المتاجرة بالقضية"، على حد قوله. والمجلس الانتقالي الجنوبي يتلقى دعما عسكريا وسياسيا من الإمارات التي تتواجد في اليمن منذ مارس/آذار 2015، ضمن تحالف عسكري تقوده المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن المدعوم إماراتيا، الخميس، إن اتفاق التطبيع بين الإمارات واسرائيل يعد "قرارا شجاعا من قائد حكيم"، في إشارة إلى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد. جاء ذلك في تغريدة لنائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، عبر صفحته الموثقة في موقع "تويتر". واعتبر بريك أن "الاتفاق وضع خارطة طريق نحو تعاون مشترك مع إسرائيل وصولا لعلاقات ثنائية (مع الإمارات)". وقال إنه "سيخدم خيار العرب في حل الدولتين، وخدمة الشعب الفلسطيني، وإنهاء المتاجرة بالقضية"، على حد قوله. والمجلس الانتقالي الجنوبي يتلقى دعما عسكريا وسياسيا من الإمارات التي تتواجد في اليمن منذ مارس/آذار 2015، ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية ضد الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول كيان يمني يعلن ترحيبه الكامل على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل (الاسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.