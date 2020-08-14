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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. لبنانية تستعرض مفاتنها أمام مرفأ بيروت المدمر وتستفز مشاعر اللبنانيين!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ل ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفتاة “عديمة الإحساس” بحسب وصفهم، أثارت موجة غضب عارمة بسبب ما فعلته على أنقاض الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت قبل أسبوع. وظهرت الفتاة بالصورة المتداولة، وهي تُجري جلسة تصوير مُستفزة تستعرض مفاتنها خلالها أمام الردم والمباني المُدمرة التي شُرد أصحابها، وفقدوا أعمالهم، وهي ترتدي هوت شورت، ونصف تيشرت لا يكاد يغطي شيئاً في جسدها. ونشرت إعلامية الـmtv نادية بساط الصورة، وعلقت غاضبة: “في صبية حبّت تتصور ع المرفأ المنكوب وفكّرت إنها cool. مين ما كنتي انتِ بتلعّي النفس. #بيروت_منكوبة وإنتِ_مجدوبة”. وأعاد الناشط دكتور فيل نشر الصورة، ووصفها بـ”المريضة” ومهووسة السوشيال ميديا. وعلق الإعلامي حسام حداد على الصورة: ” في ناس فعلاً لا عندها عقل ولا دم..”. واتهم مُغرد التيار الحر بأنه يقف وراء هذه الصورة، وعلق: ” متل ما التيار الحر وقت المظاهرت نزل رقاصة على الساحة هلا طلب من المعتوهة حتى تتصور”. ونوه علوش إلى أن هذه الفتاة ليست الوحيدة التي رصدها تفعل ذلك، وكتب: ” كتير شفت نفس هالبنت عم يستعرضوا بتصوير ع مرفأ ” بس ما حبيت صورن ” قلة اخلاق ومافي اي احترام للشهداء والجرحى .”. ل ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفتاة “عديمة الإحساس” بحسب وصفهم، أثارت موجة غضب عارمة بسبب ما فعلته على أنقاض الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت قبل أسبوع. وظهرت الفتاة بالصورة المتداولة، وهي تُجري جلسة تصوير مُستفزة تستعرض مفاتنها خلالها أمام الردم والمباني المُدمرة التي شُرد أصحابها، وفقدوا أعمالهم، وهي ترتدي هوت شورت، ونصف تيشرت لا يكاد يغطي شيئاً في جسدها. ونشرت إعلامية الـmtv نادية بساط الصورة، وعلقت غاضبة: “في صبية حبّت تتصور ع المرفأ المنكوب وفكّرت إنها cool. مين ما كنتي انتِ بتلعّي النفس. #بيروت_منكوبة وإنتِ_مجدوبة”. وأعاد الناشط دكتور فيل نشر الصورة، ووصفها بـ”المريضة” ومهووسة السوشيال ميديا. وعلق الإعلامي حسام حداد على الصورة: ” في ناس فعلاً لا عندها عقل ولا دم..”. واتهم مُغرد التيار الحر بأنه يقف وراء هذه الصورة، وعلق: ” متل ما التيار الحر وقت المظاهرت نزل رقاصة على الساحة هلا طلب من المعتوهة حتى تتصور”. ونوه علوش إلى أن هذه الفتاة ليست الوحيدة التي رصدها تفعل ذلك، وكتب: ” كتير شفت نفس هالبنت عم يستعرضوا بتصوير ع مرفأ ” بس ما حبيت صورن ” قلة اخلاق ومافي اي احترام للشهداء والجرحى .”.

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