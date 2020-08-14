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عدن - ياسمين التهامي - بعد يوم من إعلان الإمارات.. الكشف عن اسم الدولة الخليجية الثانية التي ستطبع العلاقات مع ‘‘إسرائيل’’.. شاهد من تكون؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ دبلوماسي غربي، أن البحرين ستوقع قريبا اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. ووفقا لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، أضاف الدبلوماسي أن البحرين “متشجعة” أكثر من أي دولة عربية أخرى لتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكانت تتحين الفرصة لتوقيع هذا الاتفاق منذ فترة”. وأشار إلى أنه “كان من المفاجئ أن تسبقها الإمارات إلى توقيع الاتفاق ولكن المعلومات تشير إلى أن البحرين كانت تريد أن يكون التوقيع رباعيا ليشملها مع الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ولكن طُلب منها الانتظار لبضعة أيام”. دبلوماسي غربي، أن البحرين ستوقع قريبا اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. ووفقا لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، أضاف الدبلوماسي أن البحرين “متشجعة” أكثر من أي دولة عربية أخرى لتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكانت تتحين الفرصة لتوقيع هذا الاتفاق منذ فترة”. وأشار إلى أنه “كان من المفاجئ أن تسبقها الإمارات إلى توقيع الاتفاق ولكن المعلومات تشير إلى أن البحرين كانت تريد أن يكون التوقيع رباعيا ليشملها مع الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ولكن طُلب منها الانتظار لبضعة أيام”.

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