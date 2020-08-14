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عدن - ياسمين التهامي - ماكرون يعتبر اتفاق الإمارات وإسرائيل "قرارا شجاعا"

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جديد اب برس

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ر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اتفاق الإمارات وإسرائيل "قرار شجاع". وغرد ماكرون عبر حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي: "أحيي القرار الشجاع لدولة الإمارات العربية المتحدة وآمل أن يسهم في إرساء سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأضاف "أخبرت الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو وولي العهد محمد بن زايد بذلك". قال ماكرون: "تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد حول الوضع في شرق المتوسط ​​وليبيا، وجهات نظرنا تتلاقى، وسوف نفرض مصلحتنا بالسلام والأمن المشتركة هناك". وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر. صائب عريقات YOUTUBE.COM عريقات: ما الذي تجنيه الإمارات من المكافأة التي قدمتها إلى إسرائيل؟ وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل". وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق". بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".