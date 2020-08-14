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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي" جوزيب بوريل يجدد تضامن دول الاتحاد الأوربي مع قبرص واليونان ويدعو تركيا إلى التهدئة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، بعد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن تجديد تضامن دول الاتحاد مع قبرص واليونان، داعيا تركيا إلى التهدئة واستئناف المفاوضات. أمستردام - سبوتنيك. دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا إلى التهدئة واستئناف المفاوضات، وذلك على خلفية عمليات التنقيب التي تشرع بها أنقرة في البحر المتوسط، مجددا تضامن الاتحاد الأوروبي مع قبرص واليونان وذلك بعد عقده اجتماعا طارئا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء. تركيا تستمر في التنقيب شرقي المتوسط والاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه وأفاد بوريل، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، "بعد اجتماع اليوم الذي ضم وزاء خارجية الاتحاد الأوروبي، فنحن نؤكد تضامننا الكامل مع دولتي اليونان وقبرص." وأضاف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي، "وندعو تركيا إلى التهدئة الفورية وإعادة الانخراط في الحوار". ويذكر أن تركيا قد زادت من عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة قبرص واليونان، بعد أن أعلنت عزمها مؤخرا إرسال سفينة ثالثة إلى شرق البحر المتوسط، بالرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي. وسوف تنضم إلى سفينتي الحفر، فاتح ويافوز، ويتوقع أن تبدأ عملياتها في نهاية الشهر الجاري. الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، بعد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن تجديد تضامن دول الاتحاد مع قبرص واليونان، داعيا تركيا إلى التهدئة واستئناف المفاوضات. أمستردام - سبوتنيك. دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا إلى التهدئة واستئناف المفاوضات، وذلك على خلفية عمليات التنقيب التي تشرع بها أنقرة في البحر المتوسط، مجددا تضامن الاتحاد الأوروبي مع قبرص واليونان وذلك بعد عقده اجتماعا طارئا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء. تركيا تستمر في التنقيب شرقي المتوسط والاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه وأفاد بوريل، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، "بعد اجتماع اليوم الذي ضم وزاء خارجية الاتحاد الأوروبي، فنحن نؤكد تضامننا الكامل مع دولتي اليونان وقبرص." وأضاف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي، "وندعو تركيا إلى التهدئة الفورية وإعادة الانخراط في الحوار". ويذكر أن تركيا قد زادت من عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة قبرص واليونان، بعد أن أعلنت عزمها مؤخرا إرسال سفينة ثالثة إلى شرق البحر المتوسط، بالرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي. وسوف تنضم إلى سفينتي الحفر، فاتح ويافوز، ويتوقع أن تبدأ عملياتها في نهاية الشهر الجاري.

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