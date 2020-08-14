شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي في العراق من قبل هذة الدولة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي في العراق من قبل هذة الدولة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك" اليوم الجمعة، بأن قصفا صاروخيا استهدف مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة. وأوضح المصدر، الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، لمراسلة "سبوتنيك" أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا، سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ولم يتم التأكد من تسجيل ضحايا حتى الآن". الجيش العراقي يحبط تسلل 100 إرهابي من سوريا © SPUTNIK . NAZEK MOHAMMED الجيش العراقي يحبط تسلل 100 إرهابي من سوريا... صور وتعرض مطار بغداد الدولي الذي يعد أكبر مطارات العراق، لقصف بصاروخين نوع كاتيوشا دون خسائر تذكر، يوم 30 تموز/يوليو الماضي. وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلتنا، الخميس 30 يوليو الماضي، أن أمر التحقيق بالهجمات الصاروخية التي تستهدف المعسكرات منها معسكر التاجي الذي استهدف قبل نحو يومين، مناط بقيادة العمليات المشتركة وهي تجري تحقيقات للوصول إلى من يطلق هذه الصواريخ والقذائف. وتعرض مطار بغداد الدولي، لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الماضية، مع مواقع عسكرية تابعة للقوات العراقية. مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك" اليوم الجمعة، بأن قصفا صاروخيا استهدف مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة. وأوضح المصدر، الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، لمراسلة "سبوتنيك" أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا، سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ولم يتم التأكد من تسجيل ضحايا حتى الآن". الجيش العراقي يحبط تسلل 100 إرهابي من سوريا © SPUTNIK . NAZEK MOHAMMED الجيش العراقي يحبط تسلل 100 إرهابي من سوريا... صور وتعرض مطار بغداد الدولي الذي يعد أكبر مطارات العراق، لقصف بصاروخين نوع كاتيوشا دون خسائر تذكر، يوم 30 تموز/يوليو الماضي. وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلتنا، الخميس 30 يوليو الماضي، أن أمر التحقيق بالهجمات الصاروخية التي تستهدف المعسكرات منها معسكر التاجي الذي استهدف قبل نحو يومين، مناط بقيادة العمليات المشتركة وهي تجري تحقيقات للوصول إلى من يطلق هذه الصواريخ والقذائف. وتعرض مطار بغداد الدولي، لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الماضية، مع مواقع عسكرية تابعة للقوات العراقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي في العراق من قبل هذة الدولة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.