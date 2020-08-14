شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة ياسمين صبري في اطلالة ملكية غير مسبوقة .. ارتدت فستان غريب وظهرت كأنها حورية من الجنة..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام عبر حسابها الرسمي صورة من جلسة تصوير خضعت لها صبري لحساب مجلة فوغ العالمية

وظهرت صبري باطلالتها الجديدة بفستان بني مزركش بالورود الزرقاء مع اكسسوار قطني أبض اللون حول الرقبة نسقته بنفس الألوان كأقراط على أذنيها ورفعت صبري شعرها فوق رأسها اتبرز معالم وجهها القوية بمكياج بارز .

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وانهالت التعليقات على اطلالة صبري وتغزل الجمهور بجمالها وبساطة اطلالتها تراكين العديد من تعليقات الثناء على صبري بسبب اختياراتها الصحيحة للاطلالة الجديدة

والجدير بالذكر ان صبري كانت قد نفت شائعات حملها وطلاقها من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة منذ مدة من خلال احدى المصادر المقربة كما أبدت استعدادها الكامل للعمل في السنما المصرية في حال توافر الدور الذي يلائم حجمها الفني

ويشار الى ان صبري كانت قد شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020 قي بطولة مسلسل فرصة تانية وكشفت في وقت سابق عن استلامها عدد من النصوص للمفاضلة فيما بينها للعب دور البطولة المطلقة لعمل رمضاني قدم في 2021