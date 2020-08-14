شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في اول ظهور لها .. إبنة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تذهل جميع أميرات الخليج بجمالها الساحر .. لم يصدق أحد أن هذا الجمال موجود على الأرض ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حظى مقطع فيديو متداول لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ظهر فيه يتناول الفطور الجماعي مع أحفاده، على تفاعل واسع من قبل النشطاء. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • في اول ظهور لها .. إبنة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تذهل جميع أميرات الخليج بجمالها الساحر .. لم يصدق أحد أن هذا الجمال موجود على الأرض ..شاهد الفيديو • "البرتقالة" الجديدة تظهر على قناة MBC .. فتاة عراقية كأنها حورية من الجنة شاركت في مسابقة ذا فويس وأذهلت الجميع بجمالها الخارق ..الفنان عاصي الحلاني لم يستطع مسك اعصابه أمامها فكانت النهاية مفاجئة للجميع .."فيديو" • الفنانة ياسمين صبري في اطلالة ملكية غير مسبوقة .. ارتدت فستان غريب وظهرت كأنها حورية من الجنة..شاهد • السعودية : فتاة مراهقة شديدة الجمال فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .. شاهد الفيديو • صدمة تهز الوسط الفني .. حفيدة الفنان فريد شوقي تنشر صورها عارية تمام وتعلق : " التوقع مقابل الواقع" • زوجة الفنان تامر حسني تذهل الجميع بظهورها الصارخ .. كأنها حورية من الجنة ..شاهد • ظهرت بدون "ملابس داخلية" وتحسست على جسدها بطريقة مثيرة ..السعودية " أمل الشهراني " تنشر فيديو فاضح .."أنا انثى لدي هرمونات ، وبجسمي لحم ينامون عليه " ..شاهد Advertisements • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • أجمل مذيعة سعودية ونجمة قناة MBC تفاجئ الجميع وتتحدث على الهواء مباشرة عن ليلة الدخلة وأسرار فتح البطبخة ..شاهد • رغم تجاوز عمرها 70 عام .. الفنانة نادية الجندي تصدم الجمهور بصور جريئة وفاضحة ..لن تصدقو كيف أصبح شكلها ..شاهد • بكل وقاحة وبدون خجل .. فنانة سعودية شهيرة مع زوجها في وضع "مخل" وفاضح داخل السيارة .. ماقام به الزوج صدم الجميع ولم يكن يتوقعه أحد ..شاهد • هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت .. والمفاجأة من هو العريس !؟ (صور) • الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الانظار بجمالها الذي لا يمكن وصفه .. القيصر يخطف حورية الارض !..«صور» • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- مقطع الفيديو المتداول أظهر الشيخ حمد بن خليفة، في سوق واقف وهو يتناول الفطور مع جميع أحفاده وسط المواطنين. وبرز في المقطع ظهور الشيخة نائلة ابنة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والتي ظهرت تحمل أختها الصغيرة ويداعبها جدها. وعلق الكثير من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” على هذا المقطع، مشيدا بتواضع أمير قطر الوالد وحبه لشعبه وحرصه على التواصل الدائم مع المواطنين دون حواجز يشار إلى أن نائلة ابنة الأمير تميم من مواليد 2010 وهي ابنته من زوجته الشيخة “العنود مانع الهاجري”.

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كانت هذه تفاصيل خبر في اول ظهور لها .. إبنة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تذهل جميع أميرات الخليج بجمالها الساحر .. لم يصدق أحد أن هذا الجمال موجود على الأرض ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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