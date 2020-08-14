شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يحذر من أمطار فيضانية ستجتاح ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة، يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية، تكون أكثر غزارة على محافظات ( إب، تعز، لحج).

و أشار المركز في نشرته التنبيهية باللون الأزرق الصادرة اليوم الجمعة، إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (شبوة، المهرة، حضرموت).

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ولفت إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها و أجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في مجاري السيول و بطون الأودية. ناصخا بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية، خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم و ممتلكاتهم.

ونبه ربابنة السفن بكافة أنواعها و الصيادين مرتادي البحر من الرياح الشديدة و اضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن و ما جاورها في أرخبيل سقطرى و السواحل الشرقية و أجزاء من السواحل الجنوبية.