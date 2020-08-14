شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك سعودي فاعل لتنفيذ الشق الأهم من أتفاق " الرياض " والسفير السعودي يكشف عن خروج وشيك لميلشيا " الإنتقالي " من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، اليوم الجمعة، مباشرة فريق التنسيق والارتباط السعودي إخراج قوات المجلس الإنتقالي المدعوم اماراتياً، من العاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال في تغريدة على حسابه في"تويتر" "باشر فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة الاستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن على إخراج القوات العسكرية من عدن الى خارج المحافظة،وفصل القوات في أبين وإعادتها الى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".

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وكانت لجنة عسكرية سعودية قد وصلت عصر الخميس الى محافظة عدن للإشراف على انسحاب قوات الإنتقالي من المدينة وتنفيذ الجانب العسكري من أتفاق الرياض.

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يأتي ذلك بعد يوم واحد من لقاء رئيس الحكومة المكلف الدكتور معين عبدالملك، عدد من ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وذلك في إطار "بدء المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة".

والثلاثاء الماضي أدى حمد حامد لملس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أيام من صدور قرار تعيينه محافظاً للعاصمة المؤقتة عدن.

وكان الرئيس هادي قد أصدر في الـ 29 من شهر يوليو الماضي قراراً بتعيين محافظاً لمحافظة عدن، ومديراً عاماً لشرطة محافظة عدن.

وجاء القرار بعد التوافقات التي تمخضت عنها مشاورات الرياض الأخيرة نهاية الشهر الماضي.