شكرا لقرائتكم خبر عن خبر محزن للغايه يستهدف جميع المواطنيين في العاصمه صنعاء وضواحيها... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، أن مخزون الشركة من مادة الديزل انتهى، ولم يتبق لديها إلا ما يغطي احتياج المستشفيات من هذه المادة لمدة خمسة أيام. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأشار المتوكل خلال تسليم مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بيان إدانة واستنكار شركة النفط اليمنية، بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، إلى أن الشركة أصبحت عاجزة عن تغطية باقي القطاعات الحيوية وامدادها بمادة الديزل. وحذر المتوكل من توقف كافة القطاعات الحيوية والخدمية والمستشفيات خلال الأيام الخمسة القادمة بسبب نفاذ مخزون الشركة من مادة الديزل.

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