شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوز 17 مترا في الخرطوم.. منسوب النيل يرتفع في السودان والسلطات تحذر المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان أن متوسط الأمطار في الهضبة الإثيوبية في يوم 11 و12 و13 أغسطس سوف يؤدي إلى استقرار في منسوب محطة الديم عند الحدود السودانية-الإثيوبية ليوم غد السبت.

وتوقعت لجنة الفيضانات في بيانها اليومي عن موقف الفيضان بالبلاد من خلال محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية، أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الجمعة ويوم غد السبت ويوم بعد غد الأحد مرتفعة.

وسجلت محطة الخرطوم اليوم الجمعة منسوب النيل عند 17.04 متر ويتوقع أن تسجل غدا السبت 17.10 متر والأحد 17.07 متر، بينما كان أعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 متر في سبتمبر من العام الماضي.

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وسجلت مدينة ود مدني اليوم الجمعة منسوب النيل عند 20.25 متر ويتوقع أن تسجل غدا السبت 20.30 متر ويوم بعد غد الأحد 20.40 متر، فيما كان أعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترا في أغسطس 1946.

وسجلت محطة شندي اليوم الجمعة 17.68 متر ويتوقع أن تسجل غدا السبت 17.71 متر ويوم الأحد 17.75 متر، مقارنة بأعلى منسوب 18.07 متر، سجل أيضا في أغسطس من العام الماضي.

وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.07 متر ويتوقع ان تسجل غدًا 16.8 متر ويوم الاحد 16.10 متر، وكانت عطبرة سجلت اعلى منسوب لها 16.64 متر في أغسطس 2001.

وسجلت محطة دنقلا اليوم 15.14 متر ويتوقع أن تسجل غدا السبت 15.10 متر ويوم الأحد 15.11 متر، وكان اعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 متر في أغسطس 2001

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.