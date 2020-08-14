شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. ضاحي خلفان يطالب رؤوس الأموال بسرعة مقاطعة تركيا والتوجة نحو اسرائيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - طالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان جميع التجار في الامارات بقطع العلاقات مع تركيا والتوجه إلى اسرائيل .
وفال خلفان في تغريدة على تويتر رصدها الخليج 365 :
على جميع التجار الاماراتيين تحويل علاقاتهم التجارية من تركيا الى اسرائيل...
وسبق ان عبر الفريق خلفان عن دعمه للاتفاق الذي أعلن عنه في وقت سابق بين الإمارات وإسرائيل والخاص بتطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدًا في تغريدة له على تويتر، الخميس، في أعقاب الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "من يعرف جيدا حكامنا في الإمارات، يدرك أن القرار لا يتخذ إلا إذا كان في المصلحة العليا للوطن وللامة العربية وللعالم"، بحسب تعبيره.
وقال ضاحي خلفان في تغريدة له على تويتر، بعد إعلان التوصل للاتفاق، إن "العرب عبر التاريخ، كانوا أكثر عدالة في التعامل مع اليهود"، مضيفًا أنه "لا شك أن المواطن الإسرائيلي اليوم يكتشف أن ما كان يدعيه قادته من كراهية العرب لليهود محض افتراء"، بحسب وصفه.
واختتم نائب رئيس شرطة دبي، وأحد أشهر الشخصيات العربية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن أمله في أن يغير الاتفاق في وجهة نظر الرأي العام الإسرائيلي تجاه العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. ضاحي خلفان يطالب رؤوس الأموال بسرعة مقاطعة تركيا والتوجة نحو اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.