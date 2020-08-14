من ثلاثة محاور .. مليشيا الحوثي تشن هجوما واسعا لاجتياح مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة -

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، هجوما واسعا، على مواقع الجيش الوطني في محافظة مأرب شرقي اليمن، من ثلاثة محاور بهدف التقدم باتجاه مركز المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية، إن المليشات الحوثية شنت هجمات عنيفة على مواقع الجيش من 3 محاور، تشمل جبهة "المخدرة" و"مجزرة" و"النضود" شمال غرب وشرق مأرب.

وبحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، تمكنت من التصدي لهجمات الحوثيين خلال الساعات الماضية، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة في جبهة "المخدرة" غربي مأرب، بالتزامن مع كمين لعناصر حوثية، قال إنه أسفر عن مقتل 12 عنصراً منهم وجرح آخرين.

وأكد المركز الإعلامي للجيش الوطني، أن ابطال الجيش تمكنو من استعادة عربة "بي إم بي" و4 دوريات عسكرية، وكميّات من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كانت بحوزة المليشيات الحوثية أثناء تنفيذ الكمين المسلح.

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