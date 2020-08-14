شكرا لبحثكم عن خبر اليونان تعلن أول إصابة بفيروس كورونا ليمني بأحد معسكرات اللجوء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ‏أعلنت اليونان عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد معسكرات طالبي اللجوء المكتظة.

‏وقال مسؤول بوزارة الهجرة ، الخميس ، إن رجلاً يمنيًا يبلغ من العمر 35 عامًا يعيش في مخيم فيال بجزيرة خيوس جاءت نتيجة اختباره إيجابية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

‏وتم وضع الرجل في الحجر الصحي في المستشفى المحلي. وقال المسؤول إن 30 شخصا آخرين يخضعون حالياً للفحوصات.

‏ويعيش أكثر من 3800 شخص داخل مخيم فيال ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قدرته.

‏وظهرت العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المعسكرات اليونانية في البر الرئيسي - بما في ذلك 150 إصابة في فندق للمهاجرين في بيلوبونيز في أبريل.

‏لكن هذه هي الحالة الأولى المتعلقة بمعسكر جزيرة خيوس ، حيث يحدث أسوأ اكتظاظ.

‏وقد حثت جماعات حقوقية ، بما في ذلك وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، اليونان مرارًا وتكرارًا على تقليل الازدحام في المخيمات ، حيث يوجد ضعف في النظافة العامة ومن المستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي.

‏وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ثبتت إصابة ما يقرب من 20 طالب لجوء بعد وقت قصير من وصولهم إلى جزيرة ليسبوس ، وتم عزلهم لمدة أسبوعين.