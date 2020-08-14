شكرا لبحثكم عن خبر اليونان تعلن أول إصابة بفيروس كورونا ليمني بأحد معسكرات اللجوء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اليونان عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد معسكرات طالبي اللجوء المكتظة.
وقال مسؤول بوزارة الهجرة ، الخميس ، إن رجلاً يمنيًا يبلغ من العمر 35 عامًا يعيش في مخيم فيال بجزيرة خيوس جاءت نتيجة اختباره إيجابية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
وتم وضع الرجل في الحجر الصحي في المستشفى المحلي. وقال المسؤول إن 30 شخصا آخرين يخضعون حالياً للفحوصات.
ويعيش أكثر من 3800 شخص داخل مخيم فيال ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قدرته.
وظهرت العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المعسكرات اليونانية في البر الرئيسي - بما في ذلك 150 إصابة في فندق للمهاجرين في بيلوبونيز في أبريل.
لكن هذه هي الحالة الأولى المتعلقة بمعسكر جزيرة خيوس ، حيث يحدث أسوأ اكتظاظ.
وقد حثت جماعات حقوقية ، بما في ذلك وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، اليونان مرارًا وتكرارًا على تقليل الازدحام في المخيمات ، حيث يوجد ضعف في النظافة العامة ومن المستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ثبتت إصابة ما يقرب من 20 طالب لجوء بعد وقت قصير من وصولهم إلى جزيرة ليسبوس ، وتم عزلهم لمدة أسبوعين.
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