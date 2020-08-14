شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تسقط طائرة حوثية مفخخة في نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020 صنعاء - الخليج 365 Advertisements قالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية، أسقطت طائرة حوثية مسيرة شرق صنعاء، على وقع معارك محتدمة. وأوضحت المصادر، بأن أفراد القوات الحكومية تمكنوا من إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء. ويأتي هذا في وقت تستمر معارك عنيفة شرق صنعاء بعد ساعات من انتصارات للقوات الحكومية.

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