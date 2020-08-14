مقتل العشرات من الحوثيين واستعادة أسلحة بمعارك متواصلة في صرواح مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

مأرب - الخليج 365

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تخوض القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة ورجال القبائل، معارك عنيفة في جبهة المخدرة بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تخوض معارك عنيفة في جبهة "المخدرة" بمديرية صرواح.

وأفادت المصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات، لاتزال جثثهم مرمية في الجبال، فضلا عن استعادة أربع مدرعات واطقم تابعة للمليشيات الانقلابية.

والأربعاء حررت القوات الحكومية مواقع مهمة بمحيط نجد العتق وأحرزت تقدماً وصولا إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية، في جبهة نهم (شرق صنعاء).