شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب يمني شهير «يكشف» سر إعلان «الإمارات» تطبيع علاقاتها مع «إسرائيل» بهذا التوقيت الحساس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إعلان الإمارات تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في هذا الوقت بالتحديد، وسبب احتفاء ترامب بهذا الاتفاق

وفي مقال له بعنوان "عن التطبيع والصحراء"، وصف "الغفوري" هذا الاعلان بأنه "هدية إماراتية جاءت في الوقت المناسب لترامب وللإمارات".

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وفيما يلي نص مقال الغفوري

* عن التطبيع والصحراء..

"احتفى ترامب بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ترامب بحاجة إلى مادة انتخابية، الاستطلاعات ليست لصالحه، أدار أزمة كورونا بطريقة عشوائية جرحت كل ما يعرفه ويتوهمه الأميركي عن نفسه، كما هوى الاقتصاد بمعدل يصل إلى 40%.

وفوق هذا جلس الأميركي ونظر إلى نفسه فاكتشف لأول مرة حقيقة أنه لم يعد منقذا ولا ينتظره أحد. لقد نقل ترامب شعبه من الحقيقة الروائية/ السينمائية إلى الحقيقة الواقعية، ففقد الشعب إحساسه بالأمن على نحو غير مسبوق (ثمة بيانات علمية كثيرة حول هذه المسألة)..