شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل للمواطنين بعدم التواجد في هذه المناطق والأماكن - تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة، على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
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وأوضح المركز في نشرته التنبيهية اليوم الجمعة، أن أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحياناً ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية، تكون أكثر غزارة على محافظات إب، تعز ولحج.
وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، المهرة وحضرموت، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة.
وتوقع المركز أيضاً أن تستمر الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها إلى 40عقدة.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.
كما نبه ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية.
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