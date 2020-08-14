شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "البرتقالة" الجديدة تظهر على قناة MBC .. فتاة عراقية كأنها حورية من الجنة شاركت في مسابقة ذا فويس وأذهلت الجميع بجمالها الخارق ..الفنان عاصي الحلاني لم يستطع مسك اعصابه أمامها فكانت النهاية مفاجئة للجميع .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت قناة MBC نشر مقاطع فيديو ولقطات من المواسم السابقة لبرنامج #MBCTheVoice ، واظهرت مواهب ابرز المتسابقين الذين شاركو في البرنامج في مواسمه السابقة .

وكان ابرز المتسابقين الذين اعادت قناة MBC نشر بعض الاغاني التي شارك فيها في حلقات البرنامج "الموسم الرابع" ، هي الفنانة العراقية "دموع" ، والتي اسرت لجنة التحكيم بصوتها الشجي وحصلت على اعلى نسبة تصويت وفازت بلقب الموسم .

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وعرفت الفنانة دموع تحسين خلال البرنامج بخامة صوتها النادرة، حيث وصفتها الفنانة أحلام بعروستي العراقية وكذا بالحصان الرابح.



وشهد الموسم الرابع من البرنامج تغيير كلي في مقدميه ليتولى تقديمه كل من نادرين فرج مقدمة فقرة أرابز غوت تالنت إكسترا في الموسمين الثالث والرابع ، وإي تي تي بالعربي وبدر ال زيدان مقدم صباح الخير ياعرق حاليا وإي تي بالعربي سابقا .