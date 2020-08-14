إب..مقتل طفل برصاص راجع ووفاة عاملة نظافة بحادث مروري

لقي طفل مصرعه برصاص راجع في مدينة إب، وسط اليمن، فيما توفت عاملة نظافة بحادث مروري في أحد شوارع المدينة أثناء تأدية عملها، أمس الخميس.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن الطفل "عبدالله عبدالجبار درموش" من أبناء مديرية ريف إب، توفي إثر إصابته برصاص راجع، في ظل توسع ظاهرة إطلاق النار في الأعراس، وفوضى اطلاق النار في مراسيم دفن قتلى مليشيا الحوثي.



وتأتي الحادثة بعد أيام من تسجيل حالتي قتل و4 حالات إصابة بذات الأسباب.



في سياق آخر، تعرضت عاملة نظافة تسمى "رندا رشاد علي الديمر" لحادث مروري أودى بحياتها، أثناء تأدية عملها في أحد شوارع المدينة، أمس الخميس.



ولم يعرف بعد هوية الجاني، فيما تم نقل جثة العاملة إلى ثلاجة الموتى حتى استكمال إجراءات دفنها، بحسب المصادر.



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