شكرا لبحثكم عن خبر اطلاق حملة اهلية لعلاج وئام بنت الرئيس الشهيد عبدالفتاح اسماعيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وئام آخر العنقود للمناضل عبدالفتاح اسماعيل بحاجة مصيرية لإجراء عملية قلب مفتوح تكلفتها ٤٥ ألف دولار . وحملتنا الرفاقية هذه هدفها إنقاذ حياة وئام . وهي حملة نوعية متميزة واستثنائية وتضامنية لكسر حواجزالعزلة كما قال المناضل الإستثنائي خالد سلمان . وهناك رفاق مناضلون قادمون لدعم الحملة إلى جانب هذه الكوكبة من المناضلين الأوفياء لقيم ومبادئ عبدالفتاح إسماعيل وحزبهم الإشتراكي اليمني العظيم . Advertisements الحملة تجري تحت رعاية الرفيق الدكتور ياسين سعيد نعمان . يرجى تحويل المساهمات.* *باسم :وئام عبدالفتاح إسماعيل الجوفي* *عدن* *رقم حساب بالكريمي* *120150186* جوال00967770271164

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