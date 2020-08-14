بالاسم والصورة .. استشهاد ركن عمليات قطاع خولان في الجيش الوطني

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يزيد بن سلمان - شبوة - الت مصادر ميدانيةوعسكرية، إن ركن عمليات قطاع خولان في الجيش الوطني، العميد /عبدالعزيز الوشاظة استشهد اليوم الخميس، في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

واضافت المصادر، أن العميد الوشاظة استشهد اليوم، وهو يقاتل في صفوف الجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي في جبهة صرواح.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد خلال الايام القليلة الماضية.

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