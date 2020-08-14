شكرا لبحثكم عن خبر لتنفيذ الشقين العسكري والأمني.. لجنة عسكرية سعودية تصل عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت الى مدينة عدن،الخميس، لجنة عسكرية سعودية من التحالف العربي ضمن خطوات تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

وبحسب المركز الإعلامي للمجلس الانتقالي، فإن اللجنة مكلفة بالاطلاع عن كثب على تموضع القوات على الأرض وخاصة في جبهة الشيخ سالم وشقرة لرفع خطة بالاجراءات العملية لتنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض.

واستقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، ومعه اللواء الركن فضل حسن العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة، عصر اليوم، في مطار عدن الدولي، اللجنة العسكرية السعودية برئاسة اللواء الركن محمد الربيعي.

وأشار المركز، إلى أن بريك رحب برئيس وأعضاء اللجنة التي تضم عددا من الضباط، مؤكداً استعداد وحرص المجلس الانتقالي على تسهيل وإنجاح مهام اللجنة بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري.

حضر الاستقبال اللواء فضل باعش قائد القوات الخاصة (عدن، لحج، أبين، الضالع) والعميد كمال الهمشري مدير مكتب رئيس المجلس الانتقالي، والعميد صالح السيد مدير أمن لحج، والعميد أبوبكر جبر نائب مدير أمن عدن، والعميد محسن الوالي، القائد العام لألوية الدعم والإسناد والعميد نبيل المشوشي، قائد اللواء الثالث دعم وإسناد، والمقدم محمد سالم البوحر قائد اللواء الثاني نخبة شبوانية.

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