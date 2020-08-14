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يزيد بن سلمان - شبوة -

يتخوف اللبنانيون من تنبؤات الفلكي، ميشال حايك، التي تنذر بحدث ضخم سيقع في لبنان في عيد "أحد القديسين" أو "عيد السيدة" الذي يصادف ليل 14- 15 من شهر آب الجاري. ورأى حايك في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" أن حدثا كبيرا سيقع في لبنان ويتزامن مع عيد أحد القديسين، أو عيد العذراء، مؤكدا أنه لا يعرف تحديدا ما الذي سيحدث، لكن هذا الأمر يزعجه كثيرا. وأضاف: "العاصفة الاقتصادية والصحية اللبنانية تهدأ مع ظهور العواصف الطبيعية في المواسم المقبلة. ولكن حتى ذلك الحين، سيكون الضرر لا يحصى، ولن يسلم شيء، وكما يقول التعبير بشكل جيد، فإن الأخضر واليابس سوف يتعرضان للتهديد". وتابع المنجم الفلكي: "أرى أيضا صورا مثيرة للجدل في ثلاثة أماكن: بعبدا، الحكومة، البرلمان، مع قاسم مشترك واحد: كلمة الفراغ". دولة ما بعرف شو بتسوى كيف تاركين واحد متل #ميشال_حايك مثلا يكب فتن و يوهم الناس إنه في شي رح يصير بين الخميس و السبت.. لا والأضرب إنه حدد مناطق كمان يلي بده يصير فيها الشي ولك عالقليلة سكروله نيعه شوي بهيدا الوقت @[email protected]://t.co/p2DFDQ9PJr#انفجار_بيروت— Riadsalemeh (@Riadsalemeh1) August 12, 2020 وكان حايك، قد تنبأ سابقا بأن حادث انفجار سيطال مرفأ بيروت ويتسبب بكارثة كبيرة. ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ميشال حايك وهو يقول:"جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت". Advertisements يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن أكثر من 170 قتيلاً، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إضافة إلى تدمير المنازل المحيطة بالموقع، كما أعلنت الحكومة اللبنانية العاصمة بأنها منطقة منكوبة. المصدر: لبنان24

بعدما "تنبأ بانفجار مرفأ بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب!

Friday 14 August 2020 1:08 am

بعدما "تنبأ بانفجار مرفأ بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب!

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يتخوف اللبنانيون من تنبؤات الفلكي، ميشال حايك، التي تنذر بحدث ضخم سيقع في لبنان في عيد "أحد القديسين" أو "عيد السيدة" الذي يصادف ليل 14- 15 من شهر آب الجاري.

ورأى حايك في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" أن حدثا كبيرا سيقع في لبنان ويتزامن مع عيد أحد القديسين، أو عيد العذراء، مؤكدا أنه لا يعرف تحديدا ما الذي سيحدث، لكن هذا الأمر يزعجه كثيرا.

وأضاف: "العاصفة الاقتصادية والصحية اللبنانية تهدأ مع ظهور العواصف الطبيعية في المواسم المقبلة. ولكن حتى ذلك الحين، سيكون الضرر لا يحصى، ولن يسلم شيء، وكما يقول التعبير بشكل جيد، فإن الأخضر واليابس سوف يتعرضان للتهديد".

وتابع المنجم الفلكي: "أرى أيضا صورا مثيرة للجدل في ثلاثة أماكن: بعبدا، الحكومة، البرلمان، مع قاسم مشترك واحد: كلمة الفراغ".

دولة ما بعرف شو بتسوى كيف تاركين واحد متل #ميشال_حايك مثلا يكب فتن و يوهم الناس إنه في شي رح يصير بين الخميس و السبت.. لا والأضرب إنه حدد مناطق كمان يلي بده يصير فيها الشي ولك عالقليلة سكروله نيعه شوي بهيدا الوقت @[email protected]://t.co/p2DFDQ9PJr#انفجار_بيروت

— Riadsalemeh (@Riadsalemeh1) August 12, 2020

وكان حايك، قد تنبأ سابقا بأن حادث انفجار سيطال مرفأ بيروت ويتسبب بكارثة كبيرة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ميشال حايك وهو يقول:"جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت".

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن أكثر من 170 قتيلاً، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إضافة إلى تدمير المنازل المحيطة بالموقع، كما أعلنت الحكومة اللبنانية العاصمة بأنها منطقة منكوبة.

المصدر: لبنان24