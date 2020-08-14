شكرا لبحثكم عن خبر إسعاف البروفيسور ”المقالح” إلى أحد مستشفيات صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر أدبية مقربة من أديب اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، عن دخوله إحدى مستشفيات صنعاء، اليوم الخميس، إثر التهاب في الصدر.

وقال نائب رئيس المركز اليمني للدراسات والبحوث، الباحث همدان دماج، في نشر على صفحته بالفيسبوك، تمنياتنا ودعواتنا بالشفاء العاجل لرمز اليمن الوطني الكبير، الأب المعلم، ورائد الأدب والثقافة اليمنية الدكتور عبد العزيز المقالح، حفظه الله، الذي يخضع للعلاج الآن في المستشفى بصنعاء إثر التهاب في الصدر".

وأفاد دماج في منشوره أن الأطباء أكدوا على تحسن حالة المقالح الصحية واقتراب موعد خروجه من المستشفى.

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