الاتحاد البرلماني الدولي ينظر في قضايا الانتهاكات التي طالت البرلمانيين اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

الخليج 365

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أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون ،قيام لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد بدراسة عدد من قضايا الانتهاكات التي طالت البرلمانيين اليمنيين.

واشارت غابرييلا في رسالتها الموجهة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها عدد من أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي، الى انه تم احالة قضايا الانتهاكات بحق البرلمانيين اليمنيين الى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي .. مضيفة أنه سيتم تكليف الأمين العام للإتحاد بمتابعة القضية وفقا للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد.

وكان رئيس البرلمان سلطان البركاني، قد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس الأمن، إلى اتخاذ تدابير صارمة بحق الميليشيات الحوثية على خلفية الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الجماعة، من بينها السطو على أملاك النواب ومنازلهم في صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة للانقلاب.

وأشار البركاني إلى قيام الميليشيات الحوثية أخيراً بالاستيلاء على منزل الشيخ ياسر أحمد سالم العوضي، عضو مجلس النواب الأمين العام المساعد لحزب «المؤتمر الشعبي العام»، ومنازل إخوانه وممتلكاتهم كافة، وإخراج النساء والأطفال من مساكنهم في صنعاء بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء ونهبوها.