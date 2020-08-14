شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه هام.. ثلاث محافظات ستضربها الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة والرياح تصل سرعتها إلى 240 عقده بهذه المناطق في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبيه عاجل.. ثلاث محافظات ستضربها الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة والرياح تصل سرعتها إلى 240 عقده بهذه المناطق في اليمن تنبيه عاجل.. ثلاث محافظات ستضربها الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة والرياح تصل سرعتها إلى 240 عقده بهذه المناطق في الي . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة، على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وأوضح المركز في نشرته التنبيهية اليوم الجمعة، أن أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحياناً ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية، تكون أكثر غزارة على محافظات إب، تعز ولحج. Advertisements وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، المهرة وحضرموت، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة. وتوقع المركز أيضاً أن تستمر الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها إلى 40عقدة. ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم. كما نبه ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية.

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