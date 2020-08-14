شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... الحوثيون يعلنون إعادة تشغيل الكهرباء الحكومية في 11 محافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء الخاضغة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، إعادة التيار الكهربائي لشبكات ومحولات التوزيع في “11” محافظة.

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وأوضحت في بيان أنها قامت خلال الأسابيع الماضية ومازالت تعمل على إعادة تشغيل المنظومة الوطنية الكهربائية و نقل القدرة الكهربائية لخطوط الضغط العالي 132 ك . ف و خطوط النقل 33 ك . ف و اعادة التيار الكهربائي لشبكات ومحولات التوزيع في كل من (عمران، حجة، المحويت، باجل، ذمار، إب، تعز، يريم، رداع، صنعاء، أمانة العاصمة).

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وحذرت المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء المواطنين بعدم الاقتراب من خطوط الضغط العالي 132 ك . ف، و خطوط النقل 33 كيلو فولت و شبكات و محولات التوزيع حرصا على سلامة المواطنين.

و أخلت المؤسسة مسئوليتها القانونية عن أي تجاوز بالبناء العشوائي الذي يقترب أو يستهدف خطوط نقل القدرة الكهربائية و شبكات و محولات المؤسسة.

و أوضحت أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة تواصل إصلاح منظومة خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين المحافظات المتضررة جراء “الحرب”، وفق خطة طارئة وضعتها المؤسسة.

و أكدت أنها أن الفرق الميدانية أنهت إصلاح عدد من خطوط النقل 132ك . ف التي تربط بين عدد من المحافظات.