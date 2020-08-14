شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... الحوثيون يعلنون إعادة تشغيل الكهرباء الحكومية في 11 محافظة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء الخاضغة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، إعادة التيار الكهربائي لشبكات ومحولات التوزيع في “11” محافظة.
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وأوضحت في بيان أنها قامت خلال الأسابيع الماضية ومازالت تعمل على إعادة تشغيل المنظومة الوطنية الكهربائية و نقل القدرة الكهربائية لخطوط الضغط العالي 132 ك . ف و خطوط النقل 33 ك . ف و اعادة التيار الكهربائي لشبكات ومحولات التوزيع في كل من (عمران، حجة، المحويت، باجل، ذمار، إب، تعز، يريم، رداع، صنعاء، أمانة العاصمة).
وحذرت المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء المواطنين بعدم الاقتراب من خطوط الضغط العالي 132 ك . ف، و خطوط النقل 33 كيلو فولت و شبكات و محولات التوزيع حرصا على سلامة المواطنين.
و أخلت المؤسسة مسئوليتها القانونية عن أي تجاوز بالبناء العشوائي الذي يقترب أو يستهدف خطوط نقل القدرة الكهربائية و شبكات و محولات المؤسسة.
و أوضحت أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة تواصل إصلاح منظومة خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين المحافظات المتضررة جراء “الحرب”، وفق خطة طارئة وضعتها المؤسسة.
و أكدت أنها أن الفرق الميدانية أنهت إصلاح عدد من خطوط النقل 132ك . ف التي تربط بين عدد من المحافظات.
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