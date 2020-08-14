شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تلقي ابنة " بوتين " اللقاح الروسي لـ كورونا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن إنتاج أول لقاح في العالم يقي من فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، شائعات لا حصر لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووقعت وسائل إعلام كبيرة فريسة لفيديو متداول يزعم تلقي ابنة بوتين اللقاح الروسي، حيث تظهر في الفيديو فتاة في العشرينيات من عمرها ترتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا، تجلس أمام طبيب في مستشفى وهو يحاول حقنها بلقاح وفقًا لقناة العربية.
ونشرت "روسيا اليوم" في نسختها الإنجليزية يوم 20 يوليو الماضي، خبرًا كشف المستور وأوضح حقيقة الفتاة التي تظهر في الفيديو، وأنها ليست ابنة الرئيس الروسي التي أعلن أنها تلقت اللقاح.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أنه لم يصرح أي مصدر رسمي أو تؤكد أي وسيلة إعلام روسية رسمية أن الفتاة هي ابنة بوتين.
وأضافت أن حقيقة الفتاة هي أنها إحدى المتطوعات في التجربة على اللقاح الروسي، حيث ظهرت وهي تتناول اللقاح خلال المراحل التجريبية بمستشفى "بوردينكو" العسكري المركزي في موسكو.
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