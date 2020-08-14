شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحتجز ناقلة نفط إيرانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام أمريكية محلية، اليوم الجمعة، أن واشنطن احتجزت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا. Advertisements وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت أمس الخميس، أن قوات إيرانية هبطت من مروحيات على متن ناقلة نفط صغيرة في المياه الدولية لعدة ساعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تحتجز ناقلة نفط إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.