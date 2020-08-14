شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تعلن رسميا رفضها لإعلان الامارات التطبيع مع اسرائيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الجمهورية اليمنية اليوم الخميس رفضها القاطع لإعلان الامارات تطبيع علاقاتها مع دولة الكيان الصهيوني.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في حسابها الرسمي على موقع تويتر نقلا عن الوزير الحضرمي أن" موقفنا في الجمهورية اليمنية سيظل ثابتا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق -غير القابلة للتصرف- وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"

وأكد الحضرمي أن الشعب اليمني "سيظل داعما للشعب الفلسطيني الشقيق ولحقه في ارضه ودولته، ولن نحيد"

ويأتي هذا في وقت تعتبر دولة الامارات التي أعلنت التطبيع مع اسرائيل من أهم الداعمين لليمن في معركة استعادة الدولة من ميليشيا الحوثي الأمر الذي يجعل هذا الموقف شجاع في وقت حساس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن تعلن رسميا رفضها لإعلان الامارات التطبيع مع اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.