شكرا لبحثكم عن خبر الريال يستقر في صنعاء وينهار بشكل مخيف في عدن.. أسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء بينما انهار الريال أمامها في عدن. ----------- صنعاء الدولار شراء 600 بيع603

السعودي شراء 158.5 Advertisements بيع158.8 -------------

عدن

الدولار شراء 787 بيع792 السعودي شراء 207 بيع208

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