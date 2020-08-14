شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس ”هادي” يصل مدينة كليفلاند الامريكية لاجراء فحوصات طبية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السفارة اليمنية في واشنطن وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، إلى الولايات المتحدة، لإجراء فحوصات طبية.
وذكرت السفارة -في تغريدة لها على تويتر- أن هادي وصل إلى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية روتينية.
وكانت مصادر حكومية اعلنت الأربعاء عن مغادرة الرئيس هادي مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض إلى الولايات المتحدة في زيارة اعتيادية من أجل إجراء فحوصات طبية.
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