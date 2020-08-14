شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم.. مقتل قائد عسكري بارز بالجيش الوطني في معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي بصرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانيةوعسكرية، إن ركن عمليات قطاع خولان في الجيش الوطني، العميد /عبدالعزيز الوشاظة استشهد اليوم الخميس، في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

واضافت المصادر، أن العميد الوشاظة استشهد اليوم، وهو يقاتل في صفوف الجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي في جبهة صرواح.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد خلال الايام القليلة الماضية.