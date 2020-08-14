شكرا لبحثكم عن خبر الاصابة تلاحق لاعب يمني تدرب مع برشلونة "صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال نجم الكرة اليمنية المعتزل وجدان شاذلي ان نجله الشاب " عادل" لاعب الفريق الأول بنادي شباب الاهلي دبي الاماراتي تعرض لإصابة في مشط قدمه تتطلب التدخل الجراحي.

وكتب والد اللاعب الذي قضى مدة معايشة في اكاديمية برشلونة وخاض مع الفريق الكتالوني تدريبات لاكتساب الفائدة، ان الاصابات اصبحت تطارده بعد عودته من اكاديمية برشلونة، وذلك في منشور على حساب الشخصي في فيس بوك رصده يمني سبورت، جاء فيه:

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" الحمد لله على كل حال عادل ابني من يوم عودته من برشلونه والإصابة وراه بعد عودته من المعايشة مع نادي برشلونه أصيب بمشط القدم وتوقفه عن اللعب اكثر من سته اشهر والان رجعت له الإصابة بمعسكر الفريق الأول لشباب الاهلي وتتطلب تدخل جراحي بعظم المشط شاء الله ما قدر فعل، دعواتكم له بالشفاء"