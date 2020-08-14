شكرا لبحثكم عن خبر اول تعليق من مليشيا الحوثي على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الإعلام في حكومة المليشيات الحوثية ضيف الله الشامي، إن إعلان العلاقات المباشرة بين الإمارات وكيان العدو الصهيوني وصمة عار يستنكرها كل من لا زال يحمل في عروقه دماء العروبة والحرية وقيم الدين.
واضاف الشامي؛ أن التطبيع الإماراتي العلني مع إسرائيل يعطي رسالة تحدي من قبل أعداء الأمة ضد كل المسلمين والأحرار في العالم، وهذا أمر مستنكر ومرفوض.
وفي وقت سابق اعلنت الإمارات، الاتفاق مع إسرائيل على وضع خارطة طريق لتدشين التعاون المشترك وصولاً إلى العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات، ووصف نتنياهو اتفاق اليوم مع الإمارات بأنه "يوم تاريخي".
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