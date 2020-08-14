شكرا لبحثكم عن خبر الذهب يعاود الارتفاع في الأسواق اليمنية اليوم الجمعة.. آخر التحديثات في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

عاودت أسعار الذهب ارتفاعها في اليمن، صباح اليوم الجمعة، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

وتختلف الأسعار في عدن وصنعاء بناء على اختلاف سعر الصرف ، ويقدم المشهد اليمني آخر التحديثات أولا بأول في صنعاء وعدن

صنعاء :

الجرام عيار 21

شراء 31900 بيع 33000

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الجنية الذهب

شراء 255000بيع 257000

عدن

الذهب عيار 24 578. 48 ريالًا 62.28 $

الذهب عيار 22 44.530 ريالًا 57.09$

الذهب عيار 21 42.510 ريالات 54.5$

الذهب عيار 18 36.433 ريالاً 46.71$

أوقية الذهب 1.510.860 ريالاً 1937$