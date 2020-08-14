شكرا لبحثكم عن خبر الذهب يعاود الارتفاع في الأسواق اليمنية اليوم الجمعة.. آخر التحديثات في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عاودت أسعار الذهب ارتفاعها في اليمن، صباح اليوم الجمعة، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
وتختلف الأسعار في عدن وصنعاء بناء على اختلاف سعر الصرف ، ويقدم المشهد اليمني آخر التحديثات أولا بأول في صنعاء وعدن
صنعاء :
الجرام عيار 21
شراء 31900 بيع 33000
الجنية الذهب
شراء 255000بيع 257000
عدن
الذهب عيار 24 578. 48 ريالًا 62.28 $
الذهب عيار 22 44.530 ريالًا 57.09$
الذهب عيار 21 42.510 ريالات 54.5$
الذهب عيار 18 36.433 ريالاً 46.71$
أوقية الذهب 1.510.860 ريالاً 1937$
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يعاود الارتفاع في الأسواق اليمنية اليوم الجمعة.. آخر التحديثات في صنعاء وعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.