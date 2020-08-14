شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : الجيش الوطني يغنم أربع مدرعات وأطقم عسكرية حوثية في الجوف ”صور” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اغتنم الجيش الوطني اليوم الخميس أربع عربات عسكرية من ميليشيا الحوثي خلال مواجهات عسكرية شرسة في محافظة الجوف.

وقالت مصار عسكرية بأن قوات الجيش الوطني اغتنمت أربع عربات وأطقم عسكرية من ميليشيا الحوثي في في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكدت المصادر أن الجيش الوطني يخوض معارك شرسة في محافظة الجوف ضد ميليشيا الحوثي وأن قتلى ميليشيا الحوثي بالعشرات خلال المواجهات.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات.

Advertisements