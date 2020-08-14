شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة العامة للكهرباء التابعة للحوثي تعلن البدء في إعادة التيار الكهربائي وتحذر المواطنين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المواطنين بعدم الاقتراب من خطوط الضغط العالي 132 ك . ف، و خطوط النقل 33 كيلو فولت و شبكات و محولات التوزيع حرصا على سلامة المواطنين.
و أخلت المؤسسة مسئوليتها القانونية عن أي تجاوز بالبناء العشوائي الذي يقترب أو يستهدف خطوط نقل القدرة الكهربائية و شبكات و محولات المؤسسة.
و أوضحت أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة تواصل إصلاح منظومة خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين المحافظات المتضررة جراء “العدوان”، وفق خطة طارئة وضعتها المؤسسة.
و أكدت أنها أن الفرق الميدانية انهت إصلاح عدد من خطوط النقل 132ك . ف التي تربط بين عدد من المحافظات.
و أعلنت المؤسسة العامة أنها قامت خلال الأسابيع الماضية و مازالت تعمل على أعادة تشغيل المنظومة الوطنية الكهربائية و نقل القدرة الكهربائية لخطوط الضغط العالي 132 ك . ف و خطوط النقل 33 ك . ف و اعادة التيار الكهربائي لشبكات و محولات التوزيع في كل من (عمران، حجة، المحويت، باجل، ذمار، إب، تعز، يريم، رداع، صنعاء، أمانة العاصمة).
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